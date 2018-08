Casco in testa e taglierino, bandito solitario rapina la farmacia

SILEA Colpo di un bandito solitario a Silea, poco dopo le 14 di ieri, all'interno della farmacia "Del Sile" di via Callalta. Un ignoto malvivente, con il volto travisato da un casco e armato di taglierino, è entrato nel negozio minacciando la titolare e facendosi consegnare una somma di circa 200 euro, il denaro presente in cassa in quel momento. Il rapinatore, presi i soldi, si è dileguato a bordo di uno scooter con cui ha fatto perdere le proprie tracce. La titolare della farmacia, una donna di 37 anni, ha immediatamente lanciato l'allarme al 112. I controlli dei carabinieri nella zona non hanno dato esito. Ora gli investigatori passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.