Tragico schianto in Treviso-mare, giovedì il funerale di Walter Ros

Si terrà giovedì prossimo, alle 10.30, presso la sala del commiato del cimitero di Silea, l'ultimo saluto a Walter Ros, il barista del Celtic pub, scomparso all'età di 54 anni a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso martedì scorso, 9 luglio, lungo la Treviso-mare a Meolo mentre era in moto con la moglie, Elena Libera Pedatella , rimasta ferita in modo grave ma fortunatamente fuori pericolo. La donna si trova ricoverata presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre. Il pub in cui il 54enne lavorava ormai da oltre otto anni, in occasione della cerimonia laica, resterà chiuso in segno di lutto. Walter lascia, oltre alla moglie, i figli Fabio e Roberto, molti parenti e decine di amici e clienti che non mancheranno all'ultimo saluto.