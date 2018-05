Fermato sulla Treviso-mare in auto con attrezzi da scasso, denunciato

SILEA I carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno denunciato un cittadino rumeno di 39 anni, residente all’estero, per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. L’uomo, che viaggiava con due connazionali a bordo di una Ford Focus sulla Treviso-Mare in direzione del capoluogo veniva fermato nel territorio comunale di Silea e trovato in possesso di uno zainetto che conteneva numerosi cacciavite, ed altri arnesi di cui non sapeva giustificare il possesso, avendo dichiarato di trovarsi nel nostro Paese per turismo. Lo stesso, tra l’altro, era già stato segnalato per reati contro il patrimonio commessi in altre province italiane.