Infarto mentre guarda un film al The Space, muore un 67enne

Dramma nella notte tra domenica e lunedì al cinema multisala "The Space" di Silea. Un 67enne di Montebelluna, S.M., ha avvertito un fortissimo malore mentre si trovava in una delle sale e stava guardando un film: l'uomo ha raggiunto il bagno, accompagnato dalla moglie, ma la situazione è precipitata. Sul posto (l'allarme è scattato alle 00.25 circa) è giunta un'ambulanza del Suem 118. L'uomo, cardiopatico, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso. Il decesso del 67enne è avvenuto poco dopo il ricovero, dopo lunghi tentativi di rianimazione.