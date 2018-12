Rubano 90 euro di cibo al supermercate, ladre scoperte

I carabinieri di Silea hanno denunciato, domenica pomeriggio, due donne di origine moldava, di 42 e 46 anni, incensurate, per essersi appropriate di articoli vari, in prevalenza generi alimentari, per un totale di 90 euro circa, presso il supermercato Emisfero di via Eroi di Podrute. La merce, rinvenuta al momento in cui le donne stavano oltrepassando le casse, è stata restituita tutta al legittimo proprietario.