Moto rubate nel veneziano, ladri arrestati dalla polizia a Silea

SILEA Due cittadini polacchi di 25 e 39 anni, entrambi senza nessun precedente penale alle spalle, sono stati arrestati la scorsa notte a Silea dalla polizia. Gli stranieri, fermati lungo via Sile mentre viaggiavano a bordo di un furgone alle 2.40, sono finiti in carcere a Santa Bona per ricettazione: a bordo del mezzo gli agenti delle volanti hanno trovato due moto che erano state rubate alcune ore prime in provincia di Venezia.

