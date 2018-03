Domani l'inaugurazione dell'aula didattica del "Museo della Pesca" di Silea

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con la sezione provinciale di Treviso della FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, è lieta di invitare la cittadinanza all’inaugurazione della nuova sala polifunzionale per laboratori didattici del “Museo della Pesca”, che si terrà venerdì 9 marzo 2018, ore 11.00, in via Pozzetto, 57 a Sant’Elena. Il taglio del nastro si terrà al termine dei primi laboratori delle classi terze della Scuola Primaria “Elena Lucrezia Cornaro” di Sant’Elena, alla presenza dell’intero Consiglio Nazionale FIPSAS, che si riunirà eccezionalmente a Silea per celebrare l’evento. Forte dei risultati conseguiti dal “Museo della Pesca” a meno di un anno dall’apertura in termini di visitatori, con 388 adulti e 690 ragazzi appartenenti alle 30 classi giunte in visita dalle Scuole di Cendon e dai vicini San Cipriano, Roncade e Treviso, ma anche da Susegana, Fagarè e Ponte di Piave (dato al 15.12.2017), la collaborazione tra Amministrazione Comunale di Silea, FIPSAS e Regione Veneto si è tradotta in una compartecipazione alla spesa per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’aula didattica, con un contributo rispettivamente di 10.000 euro e di 15.000 euro, a seguito dell’ammissione al finanziamento regionale di 30.000 euro. La sala, che un tempo era la palestra dell'ex Scuola elementare di Sant’Elena, misura 14x15 metri e raccoglie fino a 100 persone nel caso di riunioni e 40 bambini nel caso di laboratori, Essa è dotata di impianto microfonico, videoproiettore, sedie e tavoli per accogliere i bambini, ma anche microscopi con videocamera incorporata per visualizzare in dimensioni ingrandite i microinvertebrati raccolti nelle acque dei nostri fiumi, con lo scopo di guardarli, studiarli e confrontarli con le immagini presenti sui pannelli descrittivi. Infine, oltre ad una ricca raccolta di attrezzatura da pesca utilizzabile durante i laboratori estivi, sono già attive alcune vasche per lo stoccaggio dei pesci e per la nascita delle uova.

Il piano terra dell’edificio del museo, un tempo aule della Scuola elementare, è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, realizzati grazie alla proficua intesa operativa tra Comune di Silea, Scuola Edile / Centro Edilizia Treviso, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Centro Marca Banca, che hanno lavorato in sinergia per consentire a 37 studenti frequentanti il 2° e 3° anno del percorso scolastico triennale a qualifica per operatore edile, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, di svolgere una parte delle attività pratiche direttamente in “situazione reale”, eseguendo materialmente i lavori. Il museo permette un approccio multisensoriale al mondo della pesca, dando la possibilità di toccare gli attrezzi da lavoro, guardare video su azioni di pesca ed ascoltare i suoni del Sile e le voci di quanti praticano questa attività. L’allestimento è stato possibile grazie alle numerose donazioni di appassionati della pesca. Il Sindaco Rossella Cendron: “Oggi fissiamo un nuovo tassello per il recupero e la valorizzazione da un lato della civiltà veneta e dell'ambiente naturale in cui essa si è sviluppata, e dall’altro per lo sviluppo turistico del territorio, che beneficia di un polo attrattore e connettore tra la Via Claudia Augusta e gli itinerari riservati alla mobilità lenta, verso il centro storico di Sant’Elena. E’ desiderio dell’Amministrazione proseguire nell’azione di valorizzazione territoriale trasformando anche il primo piano dell’edificio in un’opportunità formativa sulle vie consolari romane”.

L’Assessore Andrea Scomparin: “Credo molto in questo progetto, che mi ha visto partecipare dapprima come appassionato di pesca con alcune donazioni al museo e, successivamente, a livello decisionale per il futuro e la vitalità della struttura. L’obiettivo, seppur ambizioso, è quello di ampliare l’offerta estiva dei laboratori a diverse fasce d’età, creando uno scambio intergenerazionale per avvicinare i giovanissimi ma anche i più esperti pescatori, in modo da tramandare la tradizione ma anche valorizzare e tutelare il patrimonio naturalistico”. L’Assessore Angela Trevisin: “Ci stiamo spendendo molto nel progetto didattico e divulgativo del Museo della Pesca ma è nostra intenzione fare un salto di qualità e raggiungere tutta la popolazione con una serie di eventi che porteranno la cittadinanza ad avvicinarsi all’ambiente fluviale e vivere l’opportunità offerta dal nostro territorio. L’approccio multisensoriale del Museo rende facile l’approccio all’aula espansa che è il Sile”.

L’Amministrazione Comunale di Silea desidera ringraziare l’Ufficio Tecnico del Comune di Silea, il Responsabile dei Lavori Pubblici l’Arch. Denis Cendron, la Regione Veneto e l’Assessorato e l’Unità Operativa Agroambiente Caccia e Pesca in particolare il dott. Giorgio De Lucchi ed il dott. Luca Tenderini, la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, sezione provinciale di Treviso – ed in particolare il Presidente Flores Modolo, il dott. Roberto Loro e Bruno Dotto e tutti i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera.