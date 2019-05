Freddo e impassibile, Padovan resta in silenzio davanti al giudice

Resta in carcere Giovanni Padovan, il 91enne che domenica mattina a Silea ha ucciso con un fucilata in pieno volto il genero Paolo Tamai, imprenditore 63enne. Questa la decisione del gip Angelo Mascolo al termine dell'udienza di convalida dell'arresto dell'anziano, accusato di omicidio con l'aggravante dei motivi futili e abbietti.

Assistito dall'avvocato Michele Visentin, Padovan, recluso nel padiglione sanitario del carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Senza la sua versione e non essendoci altri testimoni oculari di quanto accaduto intorno alle 9,30 di domenica mattina in via Nerbon resta ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti, anche se qualche indicazione tratta dalle dichiarazioni dei vicini lascerebbe pensare che il 91enne e Tamai abbiano discusso a voce alta dai rispettivi giardini delle due abitazioni, che sono confinanti; poi Padovan sarebbe rientrato in casa uscendo con il suo fucile da caccia sotto braccio e avrebbe fatto fuoco, freddando il genero.