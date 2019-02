Rapina la farmacia mentre è agli arresti domiciliari, 44enne in cella

Lo scorso 31 luglio, poco prima delle 14, entrò nella farmacia "del Sile", in via Callalta a Silea, rapinando dell'incasso le due dipendenti. Si presentò con il volto travisato da un casco ed un taglierino in mano, arma puntata contro le farmaciste che furono costrette a consegnare al bandito una somma di circa 500 euro. A distanza di circa sei mesi da quell'episodio gli agenti della squadra mobile di Treviso, coordinati dal vicedirigente Elio Di Modica (il suo commento nell'intervista in video), sono riusciti a dare un nome ed un volto al rapinatore. Si tratta di Federico Crocetti, 44enne di Casier, ex agente di commercio: sabato scorso gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico.

Crocetti si trova ora rinchiuso in una cella del carcere di Santa Bona per il reato di rapina aggravata; l'uomo era già agli arresti domiciliari per il furto di un cellulare, di proprietà di un giudice, messo a segno all'interno del tribunale di Treviso, durante un'udienza. Nel periodo in cui avvenne la rapina di Silea, Crocetti aveva il permesso di assentarsi da casa per andare al lavoro: proprio approfittando di questa sua possibilità di spostamento, aveva deciso di mettere a segno la rapina.

Sono diversi gli elementi che hanno permesso agli investigatori della squadra mobile di risalire a lui: le immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia, l'utilizzo di uno scooter molto particolare, uno scooterone Aprilia Habana di colore rosso e alcune testimonianze. Il 44enne aveva tentato, maldestramente, di prendere delle precauzioni per non essere riconosciuto: oltre ad indossare occhiali e sciarpa, aveva coperto con del nastro adesivo alcuni segni distintivi presenti sulle sue scarpe (modello All Star) e sul casco, oltre ad oscurare la targa del mezzo. Gli investigatori ipotizzano che Crocetti possa aver messo a segno altre rapine simili anche fuori provincia: accertamenti sono in corso per supportare questa tesi.