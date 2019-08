Rissa al parco dei Moreri di Silea: denunciati cinque stranieri

I carabinieri di Silea nel pomeriggio di ieri, lunedì, al termine di accertamenti investigativi hanno denunciato cinque stranieri, due albanesi di 37 anni e tre moldavi di età compresa tra i 29 e i 35 anni per rissa. Il fatto è avvenuto lo scorso 4 agosto nel parco “Dei Moreri” di Silea quando il gruppetto, per motivi ancora da chiarire, dava vita ad un acceso alterco che presto trascendeva in calci e pugni. Dopo lo scontro uno degli albanesi è rimasto lievemente contuso riportando ferite al volto giudicabili guaribili in cinque giorni di prognosi dai medici dell’ospedale di Treviso dove l’uomo si era rivolto per farsi medicare.