SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea, nell’ambito dell’ampia progettualità dedicata alla sicurezza stradale, espressa dalle recenti azioni di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali del territorio comunale, mediante l’installazione di dodici indicatori luminosi, previsti in punti di scarsa visibilità, per un investimento totale di oltre 50.000 euro, oppure alla realizzazione di un’ampia progettualità di piste ciclopedonali a tutela della mobilità lenta, invita la cittadinanza all’incontro pubblico sul tema “Sicurezza stradale e nuovi reati stradali – tra norme e realtà”, che si terrà giovedì 22 febbraio 2018, ore 20.30, presso il Centro Culturale “C. Tamai” di Silea, in vi Roma 81.

L’incontro informativo, che vedrà tra i relatori il Responsabile della Polizia Locale Vice Istruttore Riccardo Bellin, l’insegnante dell’Autoscuola ICA di Silea Davide Toffolo, e il Consigliere Comunale delegato alla legalità Avv. Ylenia Canzian, verterà sulle novità introdotte due anni fa dalla L. 41/2016, con lo scopo di spiegare le nuove fattispecie di reato stradale mirando alla prevenzione, con un focus dedicato alle particolari attenzioni da tenere alla guida del veicolo per evitare eventi dannosi.

Un’altra azione dedicata all’educazione stradale, realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea, e realizzata nell’ottica di un programma strutturale di incontri, verrà avviata a partire dal settembre 2018, dunque, per l’anno scolastico 2018-2019. Ieri è stato preso l’accordo con la Dirigente Scolastica: il progetto vedrà il coinvolgimento dei bambini nelle varie fasce di età con un percorso che partirà dall’infanzia, con una tappa intermedia alla scuola primaria ed una conclusiva alle medie. Il progetto prevede anche degli incontri formativi per i genitori sempre in tema di sicurezza stradale e sistemi di ritenzione.

Il Sindaco Rossella Cendron: “L’Amministrazione Cendron si sta distinguendo nella sua azione per una forte attenzione verso le famiglie e la formazione dei più giovani. Riteniamo fondamentale educare alla sicurezza stradale sia genitori sia alunni, anche della Scuola dell’Infanzia, in modo da responsabilizzare tutti all’attenzione verso sé stessi ed i passeggeri che trasportiamo quotidianamente nelle nostre auto. Inoltre, stiamo lavorando all’installazione di alcuni autovelox nel territorio comunale, per dare forza al messaggio che siamo tutti responsabili della sicurezza e la creazione di una cultura del rispetto dei limiti di velocità e della mobilità lenta”.