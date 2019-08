Colpo al ristorante di sushi, ladri svuotano la cassaforte e rubano un furgone

Colpo dei ladri, nella notte tra mercoledì e giovedi, all'interno del ristorante etnico "Sushiko" a Silea, nella zona commerciale. Ignoti sono penetrati all'interno del locale, gestito da cittadini cinesi, passando attraverso una porta di sicurezza sul retro e hanno sventrato con un flessibile la cassaforte presente in ufficio: spariti circa quattromila euro in contanti ed un intero carnet di assegni. I malviventi hanno preso anche la chiave di un furgone, un Peugeot bianco, di proprietà del locale: con questo mezzo i ladri si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso e di Silea. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.