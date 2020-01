Litiga con il ladro della bici del figlio poi si accascia a terra e muore

Si è accasciato al suolo per un malore improvviso ed è morto a 64 anni nel giorno di Capodanno. Se n'è andato così Silvano Santi, ex imbianchino 64enne in pensione da alcuni anni. L'uomo stava aiutando il figlio a recuperare la bicicletta che gli era stata rubata.

Il furto, denunciato subito ai carabinieri, era avvenuto il 30 dicembre. Della bici sembrava non esserci più traccia almeno fino a quando, il 1 gennaio, il giovane non è stato contattato da un amico che gli ha detto di aver visto la sua bici rubata davanti alla pasticceria Liberale di Maserada. Il giovane, insieme al padre e a un amico, si è recato sul posto e ha scoperto che il ladro era un 17enne straniero, raggiunto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Il signor Santi ha avuto un acceso scambio di parole con il giovane ladro prima di riuscire a farsi restituire la bici del figlio. Mentre il ragazzo e il suo amico la caricavano in auto, papà Silvano ha deciso di andare alle Poste per ritirare la pensione di reversibilità ma è stato allora che un infarto fatale l'ha fatto accasciare a terra. Non vedendolo tornare il figlio ha lanciato l'allarme.

I dipendenti della pasticceria hanno subito chiamato il 118 e prima dell'intervento dell'ambulanza del Suem hanno tentato di rianimare l'uomo utilizzando il defibrillatore comunale (era stato installato poche settimane fa di fronte al municipio), guidati via telefono dalla centrale operativa del Ca' Foncello. Purtroppo è stato tutto inutile. E' spettato ai carabinieri di Maserada condurre i rilievi sulla tragedia. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.