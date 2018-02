Il Sindacato di base generale SGB porta MoM in Prefettura

TREVISO Dopo aver aperto l’ennesima procedura di raffreddamento in MoM, gia chiusa negativamente a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 2 febbraio scorso sugli argomenti relativi al subaffidamento di un ulteriore linea urbana 4 di Treviso centro e previsto per il prossimo primo marzo, problemi sulla limitazione dei cambi turni tra i lavoratori, PDR 2016-2017-2018, mancato rispetto contratti individuali personale P.T., provvedimenti disciplinari che fioccano a destra e a manca per motivazioni del tutto contestabili, SGB ora dichiara di mettere sul tavolo del Prefetto anche l'ultimo punto riguardante il “Giudice Digitale”, dopo aver già inviato lettera sul fatto al ministro per gli sviluppi economici e all'assessore ai trasporti Regione Veneto.

SGB dichiara inoltre di voler tenere le distanze da quanto dichiarato dal Segretario di Filt-Cgil ieri alla stampa, e cioè che in MoM tutti i sindacati hanno già siglato un accordo per la videosorveglianza dei locali aziendali e mezzi di trasporto, cosa che invece SGB non ha fatto assolutamente, essendovi punti da rivedere riguardanti la privacy del personale e altro, ma soprattutto perché MoM ha chiesto di firmare un accordo incompleto privo di tutta la documentazione necessaria e promessa in consegna successivamente alla firma dell'accordo, cosa inammissibile ma che per Cgil e altri sindacati della RSU non ha evidentemente molta importanza. SGB non c’è stata si è quindi riservata di analizzare il testo in presenza di un legale in tutela dei lavoratori tutti e ha richiesto la documentazione mancante, ma dopo quasi un mese da MoM ancora non è arrivato nulla. SGB concludendo informa che se l'incontro in Prefettura previsto per i prossimi giorni non darà esiti positivi sugli argomenti della procedura di raffreddamento, e tralasciando tante altre problematiche sorte in azienda con l'insediamento della nuova Direzione dello scorso luglio 2016, sarà costretta a dichiarare nuovamente sciopero.