Otto marzo: sindache trevigiane in visita alle detenute del carcere della Giudecca

TREVISO Sarà un 8 marzo decisamente diverso dal solito, quello che cinque sindache della provincia di Treviso hanno deciso di vivere giovedì mattina, alle 10.30, nella casa di reclusione femminile di Venezia.

Miriam Giuriati, prima cittadina di Casier, Anna Sozza di Maserada sul Piave, Paola Moro di Monastier di Treviso, Rossella Cendron di Silea e Cristina Andretta di Vedelago faranno visita alle donne detenute nel carcere della Giudecca per portare la loro vicinanza alle detenute nel giorno che più di tutti celebra l'importanza del mondo femminile. Le amministratrici trevigiane, accompagnate dalla direttrice della casa di reclusione, visiteranno le celle, i laboratori, gli spazi comuni. Incontreranno le detenute provenienti dalla Marca e anche i dieci bambini che vivono in carcere con le proprie mamme, così come previsto dalla legge. "Sicuramente si tratterà di una realtà non facile da comprendere e da affrontare, ma a questi bambini porteremo libri, colori, album da disegnare per cercare di regalare e far conoscere un pezzo di mondo al di qua delle mura di un carcere. Un mondo a colori", afferma Miriam Giuriati.