"La dedica mia": ecco il primo singolo del giovane cantautore Matteo Margon

Il primo giugno 2017 è uscito il primo singolo dal titolo "La dedica mia", di Matteo Margon, giovanissimo cantautore originario di Trento. Nel 2017, dopo l'incontro con la sua attuale manager, ha iniziato a lavorare in provincia di Treviso. Il video della sua canzone è girato da Ilaria Berto in alcune delle zone più belle di Treviso e di Casale sul Sile. Fin da piccolo appassionato di musica, all'età di 14 anni ha iniziato a studiarla seriamente. Suona la chitarra, canta, scriva sia i testi che la musica dei suoi pezzi. Dopo aver avuto varie esperienze con dei gruppi, provando più generi musicali, è arrivato a capire che la sua vera strada è quella del cantautorato, la forma di espressione più alta per lui, che grazie ai testi che scrive riesce a esprimere quello che non riesce a tirare fuori nella vita.

Le canzoni di Matteo si fanno sempre più mature e originali, ha iniziato con un genere più commerciale per avvicinarsi sempre di più a un cantautorato impegnato che affronta temi importanti. A breve pubblicherà un demo di quattro tracce, autofinanziato. Il suo progetto futuro sarebbe quello di incidere e pubblicare un vero e proprio album dal titolo "Via della libertà", anche nome di una canzone che si troverà al suo interno e che racconta di una sorta di evasione dalla vita normale in un mondo immaginario per trovare la libertà all'interno di noi stessi. Le sue canzoni, infatti, hanno come temi fondamentali la libertà, l'amore e la povertà delle persone. La sua pagina Facebook: https://www.facebook.com/matteomargon97/ Il suo canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvwNAbQTg1Um8hI1YWGdQEQ