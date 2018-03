Sinti in via Bindoni, l'Ater diffida il Comune: "Ripristini le recinzioni"

TREVISO Sinti in via Bindoni e i cittadini lamentano numerosi disagi. Non è mancata in queste ore la risposta dell'Ater Treviso."L'alloggio sito in via Bindoni, 41 di proprietà dell’ATER, nel 2002 è stato assegnato con atto unilaterale d’obbligo al Comune di Treviso per gestione emergenze abitative e pertanto la gestione di tale immobile era stata interamente affidata all'Amministrazione Comunale che avrebbe dovuto disporre dell'alloggio per le finalità sopracitate"- afferma Luca Barattin, Commissario Straordinario ATER Treviso

" Ater Treviso non decide in merito alle assegnazioni su tale alloggio - continua Barattin - e non è mai stata informata in tal senso in quanto l'unico rapporto di tipo amministrativo che il nostro Ente avrebbe con il comune di Treviso (quale intestatario dell’alloggio e referente del contratto) è l’aspetto del canone che questi ci paga. Nel merito della vicenda che riguarda l'abbattimento delle recinzioni eseguite dal Comune di Treviso - continua Barattin - con lo scopo di poter far sostare anche i mezzi mobili del nuovo nucleo famigliare, precisiamo che la nostra azienda non essendo stata informata e non avendo autorizzato tale demolizioni ha predisposto formale diffida alla Amministrazione Comunale affinché provveda a ripristinare le recinzioni anche al fine di evitare le occupazioni di altre aree adiacenti (così come constatato nel sopralluogo dei nostri tecnici del 18/03/2018) peraltro già recepita dal Comune stesso".