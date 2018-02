Sistema Treviso a lavoro: nuovi impegni per la crescita culturale ed economica della città

TREVISO Sistema Treviso avanti tutta. Giovedì sera, nella sala giunta del Comune di Treviso, il sindaco Giovanni Manildo ha riunito tutti i soggetti che hanno dato vita in questi anni alle principali iniziative culturali e che hanno contribuito alla candidatura di Treviso a Capitale della Cultura 2020. Presente insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, anche la Camera di Commercio di Treviso e Belluno. “E’ stata l’occasione per fare il punto sulle attività imminenti che ci attendono, come la mostra di Rodin e l’Omaggio al Bailo che siamo pronti a inaugurare a giorni con Marco Goldin, ma anche per sancire nuovi impegni per lo sviluppo culturale ed economico della città – ha detto il sindaco di Treviso Giovanni Manildo – ma ciò che più mi rende orgoglioso è stato sentire che questo sistema, grazie al quale siamo riusciti a realizzare molti progetti, è pronto ad andare avanti in ogni caso per la crescita della nostra città”.