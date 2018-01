Sommerso dalla neve contatta i soccorsi con il cellulare, 65enne travolto da slavina

TREVISO Oggi, 12 gennaio, verso le 11 circa, in località val Visdende del comune di San Pietro di Cadore, nel bellunese, un uomo di 65 anni di San Pietro di Cadore mentre praticava attività di scialpinismo è stato travolto da slavina staccatasi da pendio nei pressi di malga Cecido, verosimilmente causata dalla traccia dei propri sci in area considerata a rischio valanga per le recenti condizioni meteo. L'uomo è riuscito, pur rimanendo sommerso dalla neve, a chiamare i soccorsi e riusciva a ricavarsi una bolla di sicurezza dove poter respirare ed utilizzare il proprio telefono cellulare. Personale c.n.s.a.s. Cadore-Comelico, con ausilio elicottero suem118, provvedeva a raggiungere la zona e ad estrarre lo sci-alpinista completamente illeso, dimesso al termine di brevi accertamenti sanitari presso l’ospedale.