E' Slot-mania nella castellana, ecco quanto spendiamo alle "macchinette"

CASTELFRANCO E' slotmachine-mania nella castellana. Nel 2016 gli italiani hanno speso 95 miliardi nel gioco, oltre la metà solo in slot machine e videolottery. La Lombardia è la regione che spende di più, seguita da Lazio e Veneto. In Veneto, terza in lista, nel 2016 sono stati giocati più di 4 miliardi e 662 milioni tra slot e video lottery. Quattro milioni e 900 mila gli abitanti del Veneto che contano 35.088 apparecchi (29.860 slot e 5.288 Vlt).

ANNO 2016

VLT - Le Videolottery (o VLT) accettano anche banconote, sono presenti in locali dedicati e consentono giocate e vincite più alte. Le videolotterie rappresentano una sorta di "evoluzione" delle slot da un punto di vista tecnologico. ll costo della partita varia da un minimo di 50 centesimi fino ad un massimo di 10 euro. Le Vlt accettano monete, banconote e ticket di gioco. È possibile vincere fino a 5mila euro e dove previsto si può vincere il jackpot nazionale (fino a 500mila euro) o un Jackpot locale (fino a 100mila euro). Le Vlt non erogano soldi, ma un ticket da riscuotere presso il gestore, fino a 2.999 euro, per cifre superiori entra in vigore la normativa antiriciclaggio e il pagamento al giocatore avviene tramite bonifico o assegno. Questi apparecchi possono essere installati esclusivamente nelle sale bingo, agenzie e negozi di scommesse sportive e ippiche, sale giochi ed infine nelle sale dedicate.



AWP Chiamate anche “New Slot” accettano solo monete e sono presenti anche in bar e tabaccherie. Le Awp possono essere bar, edicole, tabacchi, sale bingo, agenzie di scommesse ippiche e sportive, stabilimenti balneari, alberghi, ricevitorie del lotto. Il costo minimo della giocata è 1 euro e le erogazioni delle vincite, fino a un massimo di 100 euro, devono essere solo in monete.

I DATI

Il "primato" di Castelfranco Veneto con una Spesa Media procapite 1731 euro la più alta tra i Comuni presi in esame (Treviso, Montebelluna, Vedelago, Loria, Castello di Godego). Alte pure le Giocate Complessive 57,77 milioni di euro, con un alto nuemo di N' apparecchi complessivi in città 378 + 61% VLT rispetto 2015 Montebelluna invece spetta il primato nell'incremento delle installazioni di nuovi apparecchi VLT 244% VLT rispetto 2015. Treviso nella media come pure Castello di Godego. Limitato uso delle slotmachine invece per i comuni di Loria e Vedelago con la più bassa spesa media procapite

Vedelago - Spesa Media procapite 425 euro

Loria - Spesa Media procapite 227 euro

VINCITE, A CHI VANNO?

Nel 2016 il 71,6% delle vincite è tornato nelle tasche dei giocatori, che però continuano a giocare alimentando un circolo vizioso. Il resto degli incassi, pari a oltre il 28 per cento (28,3%) va allo Stato (17,5% contro il 13% del 2015), agli esercenti (6%), ai gestori (4,3%) e ai concessionari (0,5%). Ecco i dati con numero abitanti, reddito medio, spesa media in slotmachine, numero apparrecchi installati:

Treviso

N.Abitanti 83950

Spesa Media procapite 1170 euro

Reddito Medio 25212

AWP 390 - VLT 780

Giocate Complessive 98,24 milioni di euro

Apparecchi complessivi in città 555 -11% VLT rispetto 2015

Montebelluna

N.Abitanti 31324

Spesa Media procapite 1512 euro

Reddito Medio 20504

AWP 408 - VLT 1104

Giocate Complessive 47,37 milioni di euro

apparecchi complessivi in città 349 +244% VLT rispetto 2015

Castelfranco Veneto

N.Abitanti 33369

Spesa Media procapite 1731 euro

Reddito Medio 21054

AWP 625 - VLT 1107

Giocate Complessive 57,77 milioni di euro

apparecchi complessivi in città 378 +61% VLT rispetto 2015

Vedelago

N.Abitanti 16865

Spesa Media procapite 425 euro

Reddito Medio 17830

AWP 409 - VLT 17

Giocate Complessive 7,18 milioni di euro

apparecchi complessivi in città 78 0% VLT rispetto 2015

Loria

N.Abitanti 9354

Spesa Media procapite 227 euro

Reddito Medio 17629

Giocate Complessive 2,13 milioni di euro

apparecchi complessivi in città 41 0% VLT rispetto 2015

Castello di Godego

N.Abitanti 7081

Spesa Media procapite 1162 euro

Reddito Medio 19278

AWP 349 - VLT 814

Giocate Complessive 8,23 milioni di euro

apparecchi complessivi in città 58 0% VLT rispetto 2015