Parte domenica a Conegliano l'edizione zero di "Smart: il festival dei cinque sensi"

CONEGLIANO E' tutto pronto, a Conegliano, per l’inizio dell'edizione zero di SMART, il festival dei cinque sensi che partirà domenica 4 giugno con ben tre eventi. Al castello di Conegliano si partirà dal tatto, al via alle 17:00 Che spettacolo di passeggiata, replicata poi alle 18:30, un percorso con attori e artisti che coinvolgeranno i presenti con spettacoli basati sulla tecnica mano a mano (ad ogni passeggiata possono partecipare al massimo 50 persone, info e prenotazioni ufficio IAT di Conegliano). Alle 21:00 i riflettori si accenderanno sullo spettacolo In vino recitas a cura della compagnia Teatro di Pazzi, una miscela di invenzione e tradizione che racconta una storia d’amore che prende vita dai vigneti. A termine della serata brindisi inaugurale con i vini della Primavera del Prosecco.

A Palazzo Sarcinelli verrà stimolata la vista con La carovana della fortuna spettacolo ispirato al Mercante di Venezia di William Shakespeare realizzato dalla Compagnia dei giovani dell’Atelier teatrale Carro Navalis che si terrà giovedì 8 giugno con inizio alle ore 21:00. Venerdì 9, 23 e 30 giugno al Castello di Conegliano protagonista il gusto con le Degustazioni animate che cominceranno alle 19:00 con il primo turno e alle 20 con il secondo turno. In questa occasione la Primavera del Prosecco svelerà i segreti dei vini del territorio dove tra un sorso e l’altro attori e comparse allieteranno la serata. La degustazione ha un massimo di 30 persone per turno. info e prenotazioni ufficio IAT (tel 0438 21230). In caso di pioggia la degustazione si terrà ugualmente nei locali del ristorante Al Castello. Evento del tutto singolare quello organizzato giovedì 15 giungo a Palazzo Sarcinelli con lo spettacolo Beat on the wild Side un happening ispirato agli anni 60 dove poesia musica jazz e pittura si incontreranno in un unico evento che prevederà anche un performance di action painting. Venerdì 22 giungo ancora spazio al teatro con la piece Antonio e Cleopatra ultimo atto tratto da William Shakespeare che allieterà vista e udito a Palazzo Sarcinelli. Stesso luogo per lo spettacolo La Principessa e il Dragone momento adatto a tutta la famiglia.

A luglio olfatto stimolato negli spettacoli di strada in scena al Parco di San Martino, un vortice ripieno di tanto circo, clown, danza con il fuoco e acrobazie che inizieranno alle 21:00 di venerdì 7,14,21 e 28 luglio. Il sipario calerà a suon di musica con il Dj set che festeggerà la chiusura del festival venerdì 28 luglio, sempre a parco di San Martino, con inizio alle ore 22:30. La rassegna organizzata da Atelier Carro Navalis in collaborazione con il Comune di Conegliano vede come partner Unpli Treviso con Primavera del Prosecco, il Castello di Conegliano e Bar Radio Golden. Il programma, ad ingresso gratuito, è parzialmente garantito anche in caso di pioggia.