Sospetta fuga di gas in casa: mamma e figlia subito soccorse

Momenti di paura, nella tarda mattinata di domenica, lungo via Santandrà a Ponzano Veneto. A portare sul posto un'ambulanza, un'automedica e due mezzi dei vigili del fuoco è stata la chiamata di una donna straniera che si era improvvisamente sentita male mentre si trovava da sola in casa con una figlia piccola. I sintomi della signora erano subito apparsi collegati ad una possibile fuga di monossido di carbonio, ma fortunatamente i vigili del fuco hanno constatato che nella zona non ci fosse nessuna minaccia in tal senso. La donna è stata quindi stabilizzata sul posto e poi si è fatta accompagnare dalla polizia locale, intervenuta sul posto su segnalazione del sindaco Baseggio, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per alcuni accertamenti. Nel frattempo, non avendo parenti o conoscenti che potessero seguire la bambina durante i controlli, la donna ha portato con sé in ospedale la piccola che è stata poi affidata ai sanitari del reparto di Pediatria al fine di evitare l'affido della minore presso una diversa struttura esterna. «Ringrazio la redazione di TrevisoToday per avermi prontamente segnalato quanto stava accadendo il via Santandrà, così che ho potuto inviare, in pochi minuti, una pattuglia della polizia locale a casa della signora per dare un supporto ai soccorsi» ha infine dichiarato il sindaco Baseggio.

