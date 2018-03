Santa Lucia di Piave: cerva gravida trovata in fin di vita dai vigili del fuoco

SANTA LUCIA DI PIAVE Era da poco passata l'una di notte quando i vigili del fuoco hanno trovato, in via delle Mura, il corpo di una cerva gravida stesa al suolo in condizioni disperate.

Stando a quanto riportato dai soccorritori intervenuti sul posto, l'animale aveva una serie di gravi ferite in varie parti del corpo che le impedivano di reggersi autonomamente sulle zampe. Non è ancora chiaro se la cerva sia stata travolta da un'auto fuggita nella notte o se sia rimasta ferita per altre ragioni. Quel che è certo è che pompieri hanno cercato in tutti i modi di soccorrerla ma per la cerva e il piccolo che portava in grembo non c'è stato nulla da fare. I due animali sono morti poche ore dopo.