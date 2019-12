Precipita al suolo con il parapendio: ferito un 32enne tedesco

Domenica mattina una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuta in supporto al personale del Suem 118 di Crespano del Grappa in località Stella Alpina, dove, in fase di decollo, un parapendista tedesco di 32 anni aveva perso il controllo della vela precipitando al suolo e sbattendo un piede. Medicato, il pilota è stato imbarellato e trasportato fino alla strada da dove è stato poi accompagnato al pronto soccorso per un probabile trauma alla caviglia.