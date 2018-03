Mare o montagna? In partenza i "Soggiorni Climatici 2018"

VITTORIO VENETO In Liguria, in montagna e al mare per stare bene insieme e divertirsi. Questo è lo slogan dei Soggiorni Climatici 2018 organizzati dai comuni di Vittorio Veneto e di Tarzo. Si tratta di un’offerta destinata agli anziani autosufficienti che godono di buona salute. I soggiorni si svolgeranno in Liguria a Diano Marina (provincia di Imperia) dal 5 al 20 maggio, in montagna a Fiera di Primiero (provincia di Trento) dal 12 al 26 giugno e al mare a Rimini in due turni: dal 26 maggio al 10 giugno e dal 1°al 16 settembre.

Chi fosse interessato può chiedere informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione chiamando i numeri di telefono 0438 554217 o 370 3186802, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 oppure scrivendo una mail a info@iamvittorioveneto.it. Documenti sui soggiorni estivi sono disponibili sul sito www.vittorioveneto.gov.it cliccando sul pulsante che rimanda alla sezione dedicata. Ogni partecipante dovrà pagare la quota intera del soggiorno direttamente alla struttura Alberghiera ospitante e - se richiesta - la tassa di soggiorno. Oltre al costo del soggiorno i partecipanti contribuiranno anche al costo del trasporto.

Il soggiorno sarà organizzato per un numero di iscritti non inferiore alle 25 unità. Ad accompagnare il gruppo ci sarà per tutto il tempo della vacanza un animatore esperto. Le iscrizioni si tengono nello Spazio I AM di via Manin 88 a Vittorio Veneto (di fronte la merceria/pellicceria Agnoli) solo nei seguenti giorni e orari: