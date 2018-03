Tutto esaurito per "Le Quattro Stagioni": ben 2250 bambini al Teatro Comunale

TREVISO Sono in corso fino a mercoledì al Teatro Comunale le repliche per le scuole di “Le Quattro Stagioni – La musica di Vivaldi con attori, musicisti e acrobati”, straordinario allestimento per la regia di Sergio Manfio, frutto di una nuova, felice coproduzione tra la compagnia Gli Alcuni e Teatri e Umanesimo Latino SpA. Com’era da attendersi, e come accaduto anche lo scorso anno, gli organizzatori hanno registrato il tutto esaurito per le 5 repliche previste, con ben 2.250 bambini in totale che affolleranno, in tre giorni, le poltroncine rosse del teatro (ricordiamo che lo scorso anno i giovani spettatori furono oltre 4.000 in 10 repliche).

In scena, insieme agli attori de Gli Alcuni (Sergio Manfio, Francesco Manfio, Anna Manfio, Laura Fintina) ci sono i musicisti dell’Ensemble RecordaRes diretti da Lavinia Tassinari (violino solista e concertatore). Durante lo spettacolo, ravvivato e impreziosito dalle proiezioni su schermo gigante dei contributi in animazione realizzati ad hoc dai creativi di Gruppo Alcuni, appaiono anche due funambolici personaggi che con le evoluzioni su un filo teso a mezz’aria (Alessio Gosso) e con le loro bolle di sapone giganti (Enrico Moro) contribuiscono a rendere davvero magica l’atmosfera agli occhi di grandi e piccini. A tre anni di distanza dall’entusiasmante Pierino e il lupo vegetariano che ha portato in scena attori, musicisti e cartoni animati per spiegare ai bambini la celebre melodia di Prokof’ev, con questa nuova coproduzione vediamo all’opera un cast straordinario ed eterogeneo che racconta Le Quattro Stagioni in modo nuovo ed estremamente coinvolgente, consentendo agli spettatori di entrare con stupore e attenzione nell’opera di Vivaldi.

Sergio Manfio, il regista: “Abbiamo cercato di portare sul palco e di far interagire in armonia i vari elementi costitutivi dello spettacolo: musica, teatro, arti circensi e animazioni in video, sia live che a cartoni animati. Musica e azioni sceniche risultano perfettamente in equilibrio dato che i linguaggi vengono contaminati, certo, ma nel rispetto delle loro specificità, senza che uno prevarichi sull’altro”.

