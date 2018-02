Soldi della Camorra da "ripulire" nella Marca, chi è Maria Grazia Canuto

TREVISO Marca nell'occhio del ciclone: l'ombra della camorra arriva anche a Treviso. I riflettori di "Bloody Money", la maxi-inchiesta di Fanpage sul riciclaggio di rifiuti in Campania, sbarca anche nel capoluogo trevigiano. Le telecamere nascoste della testata napoletana portano alla luce Maria Grazia Canuto, ovvero la "Dama di mezzo". Sarebbe lei, secondo l'inchiesta, una delle tante pedine di tramite della camorra per "ripulire" il denaro sporco, in questo caso passando attraverso al sistema dei rifiuti, catapultandoli direttamente in un'area di Marghera.

Nella zona in cui vive la conoscono tutti come designer e architetto, secondo commercianti e residenti. Così questa mattina, siamo andati a suonare al suo campanello di via Piave, dove vive e lavora da circa trent'anni, ma senza ottenere risposta. "Nell'ultimo periodo non si è fatta vedere molto, ma spesso andava e veniva." - ci racconta un commerciante - "Una persona un po' particolare, avrei solo da parlarne male - ci svela qualcuno senza però spiegarci il perchè. "Parrebbe che ci siano state diverse beghe condominiali e che da oltre sei mesi la donna non pagasse l'affitto": questa è l'aria che tira da questa mattina a pochi passi dal suo attico nei pressi del sottopasso di via Piave.

Nessuno però si sarebbe aspettato una vicenda così a pochi metri da casa. La "Dama di Mezzo", 56enne, sedicente (come sostiene il direttore del Ciels) docente di criminologia a Padova in un'università privata è stata per così dire "agganciata" come intermediaria per una cordata di imprenditori, attraverso un infiltrato di Fanpage ed ex boss della Camorra. 2,8 milioni di euro che le verranno consegnati in un trolley a trattativa avvenuta: "Possiamo pulire tutto, facciamo un po’ di lavatrice" - è quanto risponde l'architetto trevigiano all'ex boss.