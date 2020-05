Troppi clienti: al "Sole market" le telecamere di Barbara D'Urso

Troppi clienti ammassati alla casse e pochissimi controlli sia all'esterno che all'interno della struttura. Sono questi i motivi che nei giorni scorsi hanno portato la Prefettura di Treviso a ordinare la chiusura temporanea, di cinque giorni, per il supermercato Sole Market di via Santa Bona Nuova, il primo in Veneto sanzionato in questo modo. A seguito degli accertamenti della polizia locale di Treviso, infatti, all'interno del locale è stato riscontrato il mancato rispetto di diverse regole igienico-sanitarie tra quelle previste in questo periodo post-Coronavirus, soprattutto di quelle in riferimento al distanziamento sociale in luoghi chiusi. Il provvedimento emesso dalla Prefettura, tra i primi in Veneto, è stato così visto come un monito anche per gli altri locali del territorio, tanto che il caso è poi divenuto di dominio pubblico attirando sul posto, nel tardo pomeriggio di giovedì, anche le telecamere del noto programma televisivo "Pomeriggio 5", condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Per l'occasione, l'emittente ha intervistato il Vice commissario della polizia locale trevigiana, Marta Panizzo. Qui sotto un estratto del suo intervento televisivo:

