Solidarietà al Teatro Comunale con la seconda edizione de "La lirica nel cuore"

TREVISO Sono in vendita i biglietti per la seconda edizione di “La Lirica del Cuore”, la serata che celebra il meglio del bel canto italiano con un scopo benefico: raccogliere fondi a favore dell’Associazione “OGNI GIORNO” - per Emma Onlus. Emma è una giovane ragazza trevigiana colpita da una rara patologia genetica, l’Atassia di Friederich, ancora senza cura.

L’evento è organizzato dal gruppo “Amici della Lirica” di Vascon che si impegnano a portare sul palco uno spettacolo di grande qualità, coinvolgendo nomi internazionali ben noti agli appassionati di musica classica: a fare gli onori di casa sarà il tenore trevigiano Fabio Sartori, affiancato dalla soprano Alisa Zinovjeva e dal Basso Michail Ryssov, accompagnati al piano da Paolo Polon. Voci capaci di esprimere tutte le intense emozioni e le sfumature dei brani d’opera più celebri della nostra tradizione, da Bellini a Verdi, da Puccini a Donizzetti.

Il ricavato dell’evento andrà devoluto all’associazione “OGNI GIORNO” - per Emma Onlus che lo destinerà al sostegno della ricerca e sperimentazione medico scientifica sull’Atassia di Friedreich. Per prenotazioni e informazioni: tel. ore serali 335-7758140, e-mail ognigiorno@per-emma.it, www.per-emma.it