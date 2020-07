Impianto fotovoltaico in tilt, tetto devastato da un incendio

Allarme nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, a Soligo di Farra di Soligo, in via Campestrin. Poco dopo le 11.30, probabilmente a causa di un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico, il tetto in legno di un'abitazione si è incendiato: il fume era ben visibile in tutta la zona. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e Vittorio Veneto che nell'arco di alcune ore hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. I danni sono molto ingenti e l'abitazione, a causa dell'incendio risulta attualmente inagibile. Accertamenti sono in corso per verificare se le cause siano effettivamente, come si ipotizza, state provocate da una scintilla.

