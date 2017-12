Solo per il Bene consegna il suo millesimo pacco spesa e fa un bilancio di fine anno

CESSALTO Il giovane Kevin, abita vicino alla sede di Solo per il Bene a Cessalto. A soli 9 anni il ragazzo aiuta spesso i volontari a preparare i pacchi e rompere gli scatoloni per la raccolta differenziata. E' il primo di tre fratellini ed è molto bravo nei lavori di casa.

Nella giornata di giovedì 21 dicembre Kevin ha preparato il pacco spesa numero mille da quando Solo per il Bene esiste. "L'associazione ne ha consegnati 22 nel 2013, 57 nel 2014, 131 nel 2015, 318 nel 2016 e per ora nel 2017 siamo a 472" ha dichiarato il presidente Cristiano Viotto. Questo è solo uno dei dati delle attività 2017, ma è stato un anno importante per l’associazione. Nel 2017 ha consegnato quasi 500 pacchi spesa, i volontari sono 70 suddivisi in due Regioni, Veneto e Friuli. Hanno donato circa 2800 ore del loro tempo percorrendo quasi 13.000 Km. L’associazione ha partecipato a più di 100 eventi organizzandone circa 40. E’ stato l'anno dell'entrata a regime della sede messa a disposizione dall’Amministrazione locale. Un anno il 2017 che ha impegnato Solo per il Bene su 3 progetti nuovi e molto critici, un 2017 che ha messo Solo per il Bene in contatto con molte realtà locali e non solo e con le quali a breve verrà presentato un progetto sinergico. Si chiude un anno con il fondo emergenze ridotto del 10%, un calo delle donazioni ( causato anche dall'assenza di progetti con sottoscrizioni) e un aumento delle erogazioni pari al 12% su base 2016 conseguente appunto ad azioni pianificate. Il numero dei volontari è aumentato del 10%, sono al momento 77 con ruoli, zone e competenze diverse. Un anno importante preludio di quello entrante che ha già 14 progetti pianificati, i primi già da Gennaio 2018. Tutte le divisioni di Solo per il Bene sono dirette da persone con disabilità, ma l’associazione ribadisce: "Il primo passo verso l’inclusione vera è quello di comprendere e considerare qualsiasi individuo semplicemente una persona, senza altri termini aggiunti".