Scomparso da Oderzo, trovato morto in un bosco di Sondrio

Era scomparso una decina di giorni fa (dal 9 novembre scorso) da un centro di salute mentale di Oderzo: ieri, domenica, si è conclusa tragicamente la vicenda che ha visto come protagonista Tino Zecchinello, 48 anni. L'uomo è stato trovato morto in un bosco tra i Comuni di Lanzada e Chiesa di Valmalenco ( località Pauletto ), in provincia di Sondrio. Il suo cadavere è stato trovato completamente nudo, a pochi passi da una tenda di fortuna che aveva allestito: secondo i primi accertamenti l'uomo si sarebbe lasciato morire per assideramento. A trovare la salma è stata la proprietaria di una baita che si trova poco distante dal bosco. Il cadavere è stato poi portato a valle dagli uomini del Soccorso Alpino; la Procura deciderà nelle prossime ore se svolgere o meno l'autopsia.