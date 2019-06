Rischiano di annegare nel Piave: salvati dai carabinieri

Una tranquilla giornata di relax in riva al Piave ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia nel tardo pomeriggio di martedì scorso, 18 giugno. La vicenda è avvenuta in una spiaggetta vicina alla Cementi Rossi di Pederobba.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" la giornata afosa, la vicinanza della spiaggia al parcheggio e l'acqua cristallina del fiume hanno invogliato una famiglia di Cavaso del Tomba a concludere la giornata con un rilassante pomeriggio a poca distanza dal corso d'acqua sacro alla Patria. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi ma, verso le 18, le due sorelle di 20 e 16 anni hanno deciso di immergersi nelle acque del Piave nonostante non sapessero nuotare. Arrivate dove l'acqua era profonda all'incirca 1 metro e 60 centimetri, le due giovani non sono più riuscite a tornare a riva a causa dei violenti vortici che le impedivano di muoversi. Le due ragazze hanno iniziato a chiedere aiuto e, a quel punto, un 60enne di Alano che si trovava sulla spiaggia di Pederobba per prendere il sole ha provato a tuffarsi per dare una mano alle sorelle. La situazione però non ha fatto altro che peggiorare: anche il 60enne infatti non è più riuscito a tornare a riva. A quel punto ai genitori delle due sorelle non è rimasto altro da fare che chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Pederobba che, con grande intraprendenza, si sono immersi in acqua e hanno formato con altri bagnanti una catena umana per recuperare le tre persone in difficoltà. Una disavventura a lieto fine che ha dimostrato però ancora una volta la grande pericolosità del Piave e dei suoi insidiosi vortici.