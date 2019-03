Dopo un sorpasso azzardato aggredisce un anziano, 33enne a processo

Un sorpasso degno di un gran premio di Formula 1, compiuto però sulla provinciale tra Roncade e Casale sul Sile e che stava per terminare con un terribile frontale. E' questa la storia raccontata oggi, mercoledì, in aula in Tribunale a Treviso nel processo per rapina e danneggiamento a carico di un 33enne trevigiano che, dopo una manovra azzardata, ha deciso di accanirsi con il proprietario della macchina che aveva appena superato, prendendo a calci la portiera, spaccando lo specchietto retrovisore e strappando dalla testa del guidatore un paio di occhiali da sole.

Vittima della presunta aggressione, accaduta nell'agosto del 2011, un 70enne della provincia di Venezia che era alla guida della sua vettura in cui viaggiava anche la compagna. Il veneziano racconta che mentre stava percorrendo la strada tra Roncade e Casale ha notato un Suv che gli stava praticamente incollato addosso e che avrebbe cercato più volte di iniziare la manovra di sorpasso. Il 70enne avrebbe allora rallentato spostandosi un po' più a destra per lasciare spazio all'altro. Ma il 33enne si lancia a sinistra in curva e qual punto si ritrova praticamente davanti un grosso camion. Allora preme a tavoletta sull'acceleratore e riesce miracolosamente a rientrare a destra.

Spaventato il giovane ferma l'auto e scende dirigendosi verso il 70enne che si era anche lui fermato: prima bussa al finestrino e poi colpisce con un calcio la portiera, stacca a manate lo specchietto retrovisore della macchina e dopo aver infilato un braccio dentro al finestrino strappa gli occhiali da sole al 70enne e scappa via a bordo della macchina. La compagna dell'anziano riesce però a scrivere i numeri della targa e scatta la denuncia. Dopo l'udienza di ieri il processo, in cui il 33enne deve rispondere solo della rapina dopo che il reato di danneggiamento è stato dichiarato prescritto, riprenderà il prossimo 28 ottobre.