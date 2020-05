Pala meccanica in fiamme nella cava "Grigolin", vigili del fuoco al lavoro

Incendio all'alba di oggi, poco dopo le 5, presso la cava "Grigolin" in località Masiere di Sospirolo: una pala meccanica di proprietà dell'azienda trevigiana si è incendiata causando danni ingenti. Il primo a rendersi conto di quanto stava avvenendo è stato un dipendente della ditta di Ponte della Priula che si è accorto che dalla cabina del mezzo parcheggiato usciva del fumo, probabilmente provocato da un corto circuito che aveva interessato l'impianto elettrico del mezzo e che ha innescato in breve un incendio, aggravato dalla presenza di residui di olio meccanico sul macchinario. Per spegnere le fiamme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno che hanno domato e spento l'incendio nell'arco di pochi minuti. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate alle 7 del mattino.

La pala caricatrice, parzialmente avvolta dalle fiamme, è andata semidistrutta. Il valore del macchinario ammonta a circa 50mila euro. A Masiere sono intervenuti, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri della stazione di Sedico, allertati sia dai responsabili della cava che dai dipedenti, oltre che dai vigili del fuoco. I militari hanno accertato che non vi sarebbe nessun elemento per ricondurre al dolo l'incendio. A provocare le fiamme sarebbe stato con ogni probabilità un danno che già nel recente passato si era manifestato. La pala caricatrice infatti, di recente, già presentava alcuni difetti e conseguenti avarie che sono compatibili con l'incendio che si è sviluppato all'interno della cava di Sospirolo.