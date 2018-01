Spaccio di cocaina: arrestato 35enne nigeriano, si aprono le porte del carcere

TREVISO Ieri, 3 gennaio, i militari del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Treviso hanno arrestato un nigeriano 35enne, U.E.E., per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo straniero regolare e residente a Treviso, è stato fermato inizialmente in via Trento e Trieste, verso le 17 di ieri, insieme ad altri tre connazionali.

In seguito ad una perquisizione domiciliare dei carabinieri di Treviso è stato trovato in possesso di un ovulo contente 6,2 grammi di cocaina, evidentemente non finalizzati al consumo personale. Il giovane nigeriano era già oggetto di una articolata indagine da parte del nucleo operativo radiomobile di Treviso da molto tempo. Gli uomini dell'arma avevano evidenziato come il soggetto fosse al centro di una fiorente attività di spaccio, attivo sin dall’aprile del 2014.

L'uomo era noto in città ed erano molti i trevigiani che si rivolgevano a lui per acquistare dosi di cocaina nei più svariati angoli del capoluogo: dalla stazione ferroviaria al quartiere Sant'Angelo ed ultimamente era stato avvistato anche nei pressi del supermercato Cadoro di via postumia. In seguito all’arresto dell'uomo è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere scaturita dalla complessa attività d’indagine che ha impegnato gli investigatori del NOR per diversi mesi. Per lui si sono aperte così le porte del carcere di Santa Bona.