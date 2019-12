Fermato con 25 dosi di cocaina e 3mila euro in contanti: pusher in manette

Lavorava regolarmente 8 ore alla settimana come corriere espresso in una ditta di un Comune dell’hinterland trevigiano ma nel tempo libero era un vero e proprio spacciatore di cocaina.

Nella serata di lunedì 16 dicembre gli agenti del nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Treviso hanno arrestato O.G.O., 30enne nigeriano con permesso di soggiorno per motivi di famiglia (assistenza ai figli minorenni) scaduto da qualche giorno. L’arresto è culminato al termine di alcuni giorni di indagine con appostamenti ed inseguimenti che hanno portato, venerdì scorso, a sanzionare anche un 26enne di Treviso con una multa di 400 euro, in base alla nuova norma regolamentare approvata dal Consiglio comunale ed in vigore da qualche settimana. Il giovane aveva appena comprato due dosi di cocaina dal soggetto che era però riuscito a far perdere le sue tracce. Le indagini sono proseguite e, alla fine, gli agenti sono riusciti a individuare l’abitazione dello spacciatore nel pomeriggio di lunedì. Da quel momento l'uomo è stato pedinato. Durante l’azione di osservazione da parte degli agenti in borghese il 30enne ha venduto altra cocaina facendo scattare l’intervento degli agenti che hanno bloccato lo spacciatore e identificato l’assuntore, un 29enne di Treviso, anche lui sanzionato con 400 euro di multa. Durante la perquisizione dell’abitazione del nigeriano, residente nel quartiere Sant’Angelo di Treviso con la moglie e due figli, è stato trovato più di mezzo etto di cocaina, già confezionata in 25 dosi, e nascosta sotto alcune mattonelle del suo terrazzo, scovate dal cane antidroga Hitch. Oltre alla droga sono stati sequestrati anche quasi tremila euro, probabile incasso dello spaccio ed una patente di guida risultata contraffatta. L’individuo verrà processato per direttissima in mattinata.

«Dal primo gennaio ad oggi sono stati operati 9 arresti per droga contro gli 8 dell’anno scorso - sottolinea il comandante Andrea Gallo - Inoltre, da quando è stata approvata la nuova norma comunale che sanziona con 400 euro gli assuntori di stupefacenti i verbali elevati sono stati tre». «Ringrazio il Comandante Andrea Gallo e gli agenti della Polizia locale per questa importantissima operazione - le parole del sindaco Mario Conte - La nostra battaglia contro lo spaccio e l’utilizzo di sostanze stupefacenti prosegue senza sosta. L’attenzione della Polizia Locale, così come quella di tutte Forze dell’Ordine che operano sul territorio, è sempre altissima. Non ci fermeremo nemmeno sul fronte prevenzione e, in questo senso, anche le sanzioni a chi viene sorpreso a contrattare sostanze andranno a finanziare politiche di sensibilizzazione sul tema delle dipendenze e di promozione della legalità».