Vende droga a un minorenne in Piazza Borsa: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviso hanno arrestato in flagranza di reato, K.E., spacciatore originario del Gambia, in possesso di regolare permesso di soggiorno, intento a vendere una dose di marijuana ad un minorenne trevigiano, in Piazza Borsa. Fermato e perquisito dagli uomini dell'Arma, lo spacciatore ha dovuto consegnare ai carabinieri 40 euro, guadagnati verosimilmente dalla vendita della droga al giovane. Per lo spacciatore sono scattate le manette.