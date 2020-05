Spacciava hashish durante la quarantena: arrestato

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, a San Zenone degli Ezzelini, i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, un 20enne italiano residente proprio nel Comune trevigiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz dei carabinieri è scattato durante un controllo nelle vicinanze della casa dello spacciatore. Gli uomini dell'Arma hanno fermato e sanzionato, in un primo momento, un giovane della zona, trovato in possesso di 1,7 grammi di hashish, appena acquistati dello spacciatore. A quel punto, i carabinieri sono entrati all'interno dell'appartamento. Lo spacciatore 20enne, dopo un'attenta perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di altri 2,4 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Al termine della perquisizione il giovane pusher è stato arrestato salvo essere rimesso in libertà poche ore più tardi, in attesa delle valutazioni sulla sua posizione penale.