Marijuana in auto e dentro casa: spacciatore in manette

Nel pomeriggio di lunedì 29 giugno, verso le ore 16.30 a Borso del Grappa, nell'ambito di un blitz contro la diffusione di droga tra i giovani, i carabinieri di Pieve del Grappa hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne incensurato di Romano d'Ezzelino (in provincia di Vicenza).

L'uomo, controllato in centro a Borso del Grappa a bordo della propria auto, è stato trovato in possesso di un involucro con all'interno 15 grammi di marijuana. Una perquisizione più approfondita all'interno della sua abitazione, ha portato i carabinieri a sequestrare altri 165 grammi di marijuana, custodita in vari barattoli in vetro, oltre a 7.500 euro in contanti, frutto di una lunga attività di spaccio. Tutta la merce è stata sequestrata. Condotto presso la Stazione di Pieve del Grappa, per il 33enne vicentino sono scattati gli arresti domiciliari.