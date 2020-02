Spaccio di cocaina ai giovanissimi, due pusher arrestati

Nella serata del 04 febbraio 2020, a Santa Giustina in Colle (PD), nel contesto dell'attività di contrasto alla diffusione della droga tra giovani assuntori locali, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato, in flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente, due uomini padovani di 52 e 51 anni, del posto, trovati in possesso di gr. 4,5 circa di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento della droga e a un bilancino di precisione. Gli Indagati sono stati dapprima trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia castellana, quindi il giorno seguente, presso il Tribunale di Padova, è stato convalidato il loro arresto.