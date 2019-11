Spacciava droga fin da quando era minorenne: arrestato un 24enne

Il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Castelfranco Veneto nelle scorse ore ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, nei confronti di un 24enne marocchino, residente nella zona, che dovrà scontare la pena di 1 anno e 1 mese di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi a Castelfranco a partire dall'anno 2013 quando era ancora minorenne. Il giovane è stato quindi portato all'istituto penale per Minorenni di Treviso dove sconterà ora la pena.