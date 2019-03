Spacciava droga all'interno del giardinetti di Sant'Andrea: arrestato un pusher 24enne

Nel pomeriggio di venerdì, alle ore 16.30 nei giardini di Sant’Andrea di Treviso, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviso hanno arrestato un ghanese di 24 anni, D.K. senza fissa dimora e con precedenti specifici di polizia, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Lo straniero, durante l’ennesimo controllo nei giardini pubblici cittadini per contrastare il traffico illecito di stupefacenti, è stato sorpreso a cedere una modica dose di marijuana ad un giovane residente in città e la seguente perquisizione ha permesso di ritrovare sulla sua persona 6,7 grammi di marijuana e 25 euro in contanti, probabilmente provento illecito dello spaccio. L’uomo, dopo essere stato custodito nelle camere di sicurezza, sabato mattina alle 11 è comparso davanti al Giudice di Treviso per l’udienza di convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.