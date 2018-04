Trovato con in tasca 10 grammi di marijuana e mille euro: 20enne finisce nei guai

CASTELFRANCO VENETO Ben mille euro in contanti e 10 grammi di marijuana. Questo quanto i carabinieri hanno trovato nelle tasche di un 20enne studente incensurato di Castello di Godego durante un controllo avvenuto giovedì sera in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. I soldi probabilmente veniva dallo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona e sarebbe stato poi reinvestito in altre dosi da rivendere. Per questo motivo sia il denaro che la marijuana sono stati sequestrati.