Spaccio in città, ovuli di cocaina nascosti sotto i sanpietrini

TREVISO Il quadrante dei Giardinetti Sant'Andrea si conferma uno dei principali luoghi di spaccio in Città. A dirlo sono residenti e commercianti - come riporta il Gazzettino di Treviso - che confermano come la zona sia un continuo via vai di appostamenti tra spacciatori e acquirenti. A rendere l'area particolarmente seguita dai pusher è sicuramente la conformazione di vie e vicoli stretti, vicinissime dalle piazze ma lontane da occhi indiscreti.

A rendere ancora più "preziose" le vie adiacenti al parco, è la presenza di molti nascondigli e pertugi dove abbandonare temporaneamente le sostanze stupefacenti. E' il caso questo di via Pescatori, dove i negozianti e cittadini denunciavano la presenza di droga nascosta sotto i sanpietrini. Così le forze dell'ordine hanno fatto rimuovere la pavimentazione per constatare il nascondiglio segreto di diversi ovuli di cocaina. E' la zona più degradata della Città, secondo i commercianti e residenti di via Fiumicelli e via Pescatori, i quali lanciano l'appello all'amministrazione che verrà nella speranza di non essere dimenticati.