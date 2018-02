Giro di spaccio al parco Manin, 25enne trovato con 35 grammi di cocaina

MONTEBELLUNA Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montebelluna, a conclusione di un’attività d’indagine intrapresa nelle ultime settimane, per spaccio di droga nel centro cittadino ed in particolare all’interno del parco Manin, hanno arrestato il cittadino marocchino El Fakrouni Soufiane, 25enne, senza fissa dimora, gravato da pregiudizi penali per delitti contro il patrimonio. Il soggetto alla vista dei militari ha cercato di nascondersi ma gli umoni dell'arma, durante un servizio di appostamento sono riusciti a fermarlo mentre usciva da un’abitazione in via Generale Reginato di Caerano di San Marco.

Pertanto, considerato l’atteggiamento sospetto si è deciso i carabinierei hanno deciso di effettuare una perquisizione particolareggiata all’interno dell’appartamento. Così una delle stanze, sopra un armadio, sono stati rinvenuti e sequestrati un “sasso” di cocaina, sostanza stupefacente del peso di 35 grammi, un bilancino elettronico di precisione per la pesatura delle dosi, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine delle operazioni l’arrestato è stato portato al carcere Santa Bona di Treviso, a disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Treviso.