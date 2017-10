Beccato con uno spinello aggredisce gli agenti della polizia locale, arrestato

CONEGLIANO Stava tranquillamente fumando uno spinello nella zona del Biscione, a Conegliano. Questo momento di "relax" a cui si stava dedicando E.B., un 19enne di Farra di Soligo, di origini magrebine, è stato interrotto dall'intervento degli agenti della polizia locale che sono stati brutalmente aggrediti dal giovane, disoccupato e con una lunga sfilza di precedenti per rissa, furti e ricettazione. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, verso le 11.45. Il 19enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: il pm della Procura di Treviso, Giulio Caprarola, ha disposto la liberazione in attesa della convalida del fermo che avverrà lunedì mattina.

Uno degli agenti intervenuti per bloccarlo e ammanettarlo ha riportato ferite guaribili con una prognosi di otto giorni. Il vigile, di circa 40 anni, ha ricevuto colpi al costato e ad una gamba ed è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Sequestrato al giovane lo spinello di marijuana, contenente circa 1,05 grammi di sostanza. Proseguono così le operazioni di contrasto allo spaccio di droga da parte della polizia locale di Conegliano, coordinate dal comandante Claudio Mallamace (nella foto).