Spaccio in centro storico, ennesimo arresto: polizia ferma giovane pakistano

TREVISO Ennesimo arresto delle forze dell'ordine in centro storico per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di martedì, verso le 18, è stata la volta di un giovane pakistano che è stato sorpreso da una pattuglia delle volanti della polizia mentre cedeva una dose di marijuana ad un trevigiano.

I poliziotti, transitando lungo Riviera Santa Margherita, hanno notato un individuo che raggiungeva un ragazzo per consegnarli del materiale sospetto, allontanandosi subito dopo. Terminato lo scambio, gli agenti hanno immediatamente raggiunto i due giovani, sottoponendoli ad un controllo, durante il quale son stati rinvenuti i 16 grammi di marijuana oggetto della compravendita.

Il pusher, M.A., è stato arrestato e portato in Questura per spaccio di sostanze stupefacenti, dove, dopo esser stato fotosegnalato, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. Il cliente dell'asiatico è stato invece denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.