Sparatoria nella notte: ferito un 40enne, carabinieri alla ricerca dell'assalitore

ODERZO Uno sparo secco nella notte e un uomo che si accascia a terra all'improvviso. Questa la scena che si è verificata alle 2 della notte tra sabato e domenica presso l'abitazione di un 40enne albanese a Oderzo. L'uomo è stato difatti colpito ad una scapola da un proiettile sparato da breve distanza da una persona rimasta travisata e fuggita subito dopo, credendo di averlo ferito mortalmente. Il 40enne però è riuscito poi a chiedere aiuto e, dopo essere stato trasportato in urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è stato operato e non si trova ora in pericolo di vita. Il 40enne, con alcuni precedenti alle spalle, lavora per la società Executive Service che opera in supporto al servizio di vigilanza e sicurezza all’interno delle sale da gioco del Casinò di Venezia. Ignoto per ora l'assalitore, ma i carabinieri stanno indagando sull'episodio.