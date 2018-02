"Facciamolo!", Flash Mob del PD per un nuovo ponte di Vidor

Si è svolto lungo il ponte di Vidor un flash mob organizzato dalla candidata del Partito Democratico nel collegio di Montebelluna per la Camera, Anna Spinnato

L’iniziativa ha visto la partecipazione di molti militanti e residenti che condividevano l’oggetto della manifestazione. La richiesta che è stata presentata con l’iniziativa è quella di realizzare un nuovo ponte a Vidor, visti i problemi e le criticità dell’attuale. Questa istanza era già stata sollevata qualche tempo fa da un movimento di cittadini che era sorto intorno ad essa, e Anna Spinnato ne era la portavoce.

Nello specifico il movimento era riuscito ad interessare il governo che aveva stanziato dei fondi che sarebbero stati erogati previa presentazione da parte della regione di un progetto esecutivo. L’elaborato definitivo però non ha mai visto la luce. Per questo motivo la candidata Dem ha deciso di rinnovare la richiesta alla regione e a tutti gli enti interessati promettendo un suo impegno in caso di elezione su questo fronte, coinvolgendo nuovamente il governo con il fine di finanziare l’opera. La manifestazione si è svolta senza intoppi lungo il percorso previsto con i manifestanti che sventolavano le bandiere del Pd e sostenevano dei cartelli con su scritto ‘’FACCIAMOLO! UN NUOVO PONTE DI VIDOR’’ e ‘’ANNA SPINNATO PARLAMENTARE DEL TERRITORIO’’. L’evento si è concluso con un comizio della candidata che ha spiegato i propri propositi in caso di elezione in relazione a questa tematica. Durante l’evento erano presenti anche i consiglieri comunali Luciana Fastro di Pederobba e Davide Quaggiotto e l’altra candidata alle politiche, Laura Puppato.

‘’Mi impegnerò nel caso dovessi essere eletta a raggiungere l’obiettivo della realizzazione di un nuovo ponte, mediando tra governo ed enti interessati. Purtroppo abbiamo già perso un’ occasione a causa del disinteresse della regione che non ha provveduto a presentare il progetto esecutivo che le avrebbe permesso di ottenere i fondi necessari per finanziare la costruzione del Ponte. La realizzazione di quest’opera è un’esigenza sentita dal territorio perché migliorerebbe la viabilità dei nostri centri abitati, renderebbe più fluido il traffico e permetterebbe anche ai pedoni e ai ciclisti di attraversare il ponte in sicurezza’’ ha dichiarato Spinnato che poi ha proseguito affermando ‘’ Mi sono candidata per rappresentare il nostro territorio al quale sono molto legata, anche grazie all’esperienza da sindaco svolta a Valdobbiadene; per questo non posso non affrontare un tema così sentito, come questo’’.